"Тройное нападение" Лукашенко обойдется ему очень дорого, - МИД Германии

Он назвал это тройным нападением: на безопасность воздушного движения, на свободу прессы и на европейских граждан на борту самолета.

"Действия Лукашенко вряд ли можно переоценить с точки зрения подлости: жизни более 170 человек были подвержены риску ради того, чтобы арестовать одного журналиста", - заявил Маас.

Международное сообщество не потерпит такого пересечения грани, уверил немецкий дипломат.

Важно, по его словам, чтобы ЕС реагировал быстро и жестко. Маас уверил, что европейские страны быстро и решительно начнут воплощать меры, одобренные на неформальном саммите ЕС накануне.

Конкретные меры будут обсуждены уже в эту среду на встрече глав МИД в Лиссабоне. Цель шагов, которые будут предприняты, - задеть Лукашенко и его властный аппарат, а не простых белорусов, которые достаточно настрадались под диктатором. Лукашенко, добавил немецкий политик, уже давно держит собственный народ в заложниках.