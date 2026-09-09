Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Хто такий Роберто Ванначчі

Ванначчі - колишній генерал італійських військових спецпідрозділів, який у 2021-2022 роках обіймав посаду військового аташе Італії в Москві. За словами його колишнього знайомого, ексвійськового аташе Великої Британії в Росії Джона Формана, італієць відкрито захоплювався Росією.

За словами Формана, Ванначчі імпонувала ідея "лідерства сильної руки" та порядку - типова риса для багатьох італійських офіцерів. Його дружині подобалась чистота Москви, а сам він казав, що там його діти могли безпечно гратись на майданчику, як колись в Італії.

Не вірив у можливість вторгнення

Ще наприкінці 2021 року, коли Росія стягувала війська до кордону з Україною, Ванначчі продовжував наполягати, що вторгнення не відбудеться. За словами Формана, італієць був недосвідченим і голосно переконував в цьому навіть посла Італії в Москві.

"У нього не було надійних джерел, і він страждав від зарозумілості, надмірної впевненості в собі та легковірності", - зазначив Форман.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Ванначчі опинився серед 24 італійських дипломатів, яких у травні вислали з Москви - у відповідь на аналогічний крок Італії щодо російських дипломатів.

Загроза для єдності Європі

Зараз Ванначчі закликає припинити підтримку України з боку Італії та скасувати санкції проти Росії. Його рейтинг вже перевищив 7% - і частково "відбирає" голоси у прем'єрки Джорджі Мелоні, яка може бути змушена шукати з ним союз перед виборами наступного року.

Колишній військовий аташе Британії Джон Форман застеріг: якщо Італія почне вагатись у підтримці України, це "порадує Москву", яка прагне підірвати єдність Європи. Європейська рада з міжнародних відносин прямо назвала Ванначчі "троянським конем російського впливу в Італії".

Попри це, Форман не вважає, що Ванначчі є російським агентом - на його думку, політиком керують не зв'язки з ГРУ, а власні "побажання" щодо Росії.