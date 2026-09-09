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"Троянская лошадь Москвы": в Италии стремительно растет рейтинг пропутинского генерала

04:55 09.09.2026 Ср
3 мин
Он увлекался Россией еще до вторжения и даже не верил в возможность войны
aimg Екатерина Коваль
"Троянская лошадь Москвы": в Италии стремительно растет рейтинг пропутинского генерала Фото: Роберто Ванначчи – бывший генерал итальянских военных (facebook.com/Roberto.Vannacci.68)
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В Италии быстро растет популярность ультраправого политика Роберто Ванначчи, известного своими промосковскими взглядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Кто такой Роберто Ванначчи

Ванначчи - бывший генерал итальянских военных спецподразделений, в 2021-2022 годах занимавший должность военного атташе Италии в Москве. По словам его бывшего знакомого, эксвоенного атташе Великобритании в России Джона Формана, итальянец открыто увлекался Россией.

По словам Формана, Ванначчи импонировала идея "лидерства сильной руки" и порядка – типичная черта для многих итальянских офицеров. Его жене нравилась чистота Москвы, а сам он говорил, что там его дети могли безопасно играть на площадке, как когда-то в Италии.

Не верил в возможность вторжения

Еще в конце 2021 года, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной, Ванначчи продолжал настаивать, что вторжение не состоится. По словам Формана, итальянец был неопытным и громко убеждал в этом даже посла Италии в Москве.

"У него не было надежных источников, и он страдал высокомерием, чрезмерной уверенностью в себе и легковерностью", - отметил Форман.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Ванначчи оказался среди 24 итальянских дипломатов, которых в мае выслали из Москвы - в ответ на аналогичный шаг Италии по отношению к российским дипломатам.

Угроза для единства в Европе

В настоящее время Ванначчи призывает прекратить поддержку Украины со стороны Италии и отменить санкции против России. Его рейтинг уже превысил 7% – и частично "отбирает" голоса у премьера Джорджи Мэлони, которая может быть вынуждена искать с ним союз перед выборами следующего года.

Бывший военный атташе Британии Джон Форман предостерег: если Италия станет колебаться в поддержке Украины, это "порадует Москву", которая стремится взорвать единство Европы. Европейский совет по международным отношениям прямо назвал Ванначчи "троянским конем российского влияния в Италии".

Несмотря на это, Форман не считает, что Ванначчи является российским агентом - по его мнению, политиком руководят не связи с ГРУ, а собственные "пожелания" России.

Напомним, итальянская оборонная компания Leonardo ужерассказывала, когда испытает ПВО в Украине - через новое киевское подразделение она стремится углубить сотрудничество с украинской оборонной отраслью.

Кроме того, Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии - он будет помогать стране развивать технологии современной войны и цифровизацию оборонной сферы.

Ранее также сообщалось, что Италия тайно согласовала ракеты против баллистики для Украины - в частности, Aster 30, системы SAMP/T NG и радары, часть из которых планируют передать уже в ближайшие месяцы.

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