В італійській Leonardo розповіли, коли випробують ППО в Україні та чим цікаві розробники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Що сказав гендиректор Leonardo про українську оборонну галузь

За словами гендиректора підконтрольної державі Leonardo Лоренцо Маріані, український сектор малих і середніх компаній та стартапів отримав можливість і продемонстрував винахідливість у створенні особливо інноваційних і випробуваних рішень. Маріані зазначає, що збирати ці напрацювання безпосередньо на місці - правильний шлях руху вперед.

Дочірню компанію, про яку публічно оголосили лише минулого місяця, також планують залучити до розробки системи протиповітряної оборони Michelangelo - перше випробування в Україні заплановане до кінця року. Leonardo вже тестує протидронну складову системи в Італії та спочатку розгорне в Україні артилерійський рівень захисту.

Як Leonardo просуває Michelangelo на експортні ринки

Систему Michelangelo вже пропонують експортним замовникам, які потребують захисту від дронів і балістичних загроз, розповів Маріані. Leonardo насамперед орієнтується на наявних клієнтів, які вже використовують її сенсори, оскільки їм простіше побачити переваги інтеграції цих сенсорів у ширшу архітектуру.

Такий підхід - частина стратегії Маріані з побудови європейського оборонного потенціалу через партнерства та промислові об'єднання на тлі послаблення трансатлантичного альянсу.

Керівник Leonardo зазначив, що Європа здатна створювати системи, порівнянні з американськими, коли країни об'єднують ресурси й координують закупівлі, навівши як приклад новітню SAMP/T - систему протиракетної оборони спільного підприємства Eurosam (MBDA та Thales). Її Маріані назвав не менш ефективною за американський Patriot.

Лоренцо Маріані, колишній керівник MBDA, який очолив Leonardo раніше цього року, також окреслив терміни для космічного проєкту Bromo, який компанія розвиває спільно з Airbus та Thales.

За його словами, процес узгодження просувається добре, і компанія розраховує, що структура запрацює у повному обсязі з 1 січня 2028 року - за умови швидкого проходження процедурних етапів роботу можуть розпочати вже з середини наступного року.

Bromo також розглядають як тест здатності Європи створювати промислових чемпіонів шляхом об'єднання можливостей різних країн. Проєкт має дати Європі більший масштаб у космічній галузі та допомогти скоротити технологічне відставання від США у сфері супутникового зв'язку на тлі зростаючого домінування SpaceX. Проєкт наразі проходить європейський регуляторний розгляд.

Leonardo вже застосовувала подібну стратегію в інших напрямках, зокрема в партнерствах із німецьким Rheinmetall у сфері наземних систем та турецьким Baykar у сфері дронів. Маріані додав, що компанія залишається відкритою до нових альянсів там, де вони можуть прискорити інвестиції або компенсувати можливості, яких європейська промисловість не розвинула самостійно.