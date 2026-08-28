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Федоров став радником міністра оборони Італії

19:59 28.08.2026 Пт
2 хв
Ексміністр оборони отримав нову посаду
aimg Олена Бджола
Федоров став радником міністра оборони Італії Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто та його радник Мизайло Федоров (t.me/zedigital)
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Михайло Федоров допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни. Заплановані нові перспективні проєкти на європейському рівні у сфері цифровізації та defense tech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ексміністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.

Федоров став радником Крозетто

За словами Федорова, він разом із командою розпочав міжнародну поїздку щодо розвитку нових проєктів.

"Перша зустріч - з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство", - заявив ексміністр.

Федоров зазначив, що допомагатиме Італії:

  • розвивати технології сучасної війни,
  • покращувати сферу оборони,
  • адаптуватися до нових безпекових викликів світу.

Які перспективи

Ексміністр готовий ділитися з партнерами унікальним українським досвідом технологічної війни.

Проте головним фокусом своєї роботи Федоров назвав проєкти в Україні, що посилюють оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Під час зустрічі обговорили:

  • дрони,
  • автономні системи,
  • протиповітряну оборону,
  • розвиток defense tech-екосистеми.

"Майбутнє оборони - за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом", - каже він.

Федоров зазначив, що досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи.

Раніше РБК-Україна писало: Федоров сказав, що президент України Володимир Зеленський має сам пояснити, що йому було відомо про ситуацію з корупцією у найближчому оточенні.

Також повідомлялося, що Федоров отримав чотири пропозиції щодо подальшої роботи в команді президента, але відмовився від усіх.

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Україна Італія Михайло Федоров
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