Федоров став радником міністра оборони Італії
Михайло Федоров допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни. Заплановані нові перспективні проєкти на європейському рівні у сфері цифровізації та defense tech.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ексміністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.
Федоров став радником Крозетто
За словами Федорова, він разом із командою розпочав міжнародну поїздку щодо розвитку нових проєктів.
"Перша зустріч - з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство", - заявив ексміністр.
Федоров зазначив, що допомагатиме Італії:
- розвивати технології сучасної війни,
- покращувати сферу оборони,
- адаптуватися до нових безпекових викликів світу.
Які перспективи
Ексміністр готовий ділитися з партнерами унікальним українським досвідом технологічної війни.
Проте головним фокусом своєї роботи Федоров назвав проєкти в Україні, що посилюють оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.
Під час зустрічі обговорили:
- дрони,
- автономні системи,
- протиповітряну оборону,
- розвиток defense tech-екосистеми.
"Майбутнє оборони - за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом", - каже він.
Федоров зазначив, що досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи.
Раніше РБК-Україна писало: Федоров сказав, що президент України Володимир Зеленський має сам пояснити, що йому було відомо про ситуацію з корупцією у найближчому оточенні.
Також повідомлялося, що Федоров отримав чотири пропозиції щодо подальшої роботи в команді президента, але відмовився від усіх.