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Троян: тела утонувших в Будапеште могут обнаружить на территории Украины

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 18:01
Троян: тела утонувших в Будапеште могут обнаружить на территории Украины
Фото: Вадим Троян (avakov.com)

Замглавы МВД сегодня провел встречу с послом Кореи в Украине

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что тела утонувших в ходе крушения катера на Дунае в Будапеште могут обнаружить на территории нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Facebook.

Так, Троян сегодня провел встречу с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом. Он отметил, что МВД будет способствовать Венгрии и Южной Корее в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае.

Троян: тела утонувших в Будапеште могут обнаружить на территории Украины

В частности, посол Кореи обратился к украинскому министерству с просьбой помочь в поиске людей.

Троян подчеркнул, что подразделения МВД будут сотрудничать с правительствами Венгрии и Южной Кореи в поиске затонувших.

"Расстояние от места трагедии до границы с Украиной - 1500 км. После длительного поиска тела погибших туристов могут обнаружить и на территории Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу подразделениям системы МВД, которые могут это отследить, активировать работу на поиск граждан Кореи, тела которых до сих пор не нашли. МВД координирует действия с румынской стороной. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь в поиске погибших", - отметил замглавы МВД.

Напомним, водолазы в Будапеште обнаружили тела четверых туристов, погибших при крушении катера на Дунае. Так, спасатели обнаружили часть затонувшего катера, поднять его целиком пока не удается.

Поиски не прекращаются уже две недели. Отмечается, что еще четверо пропавших пассажиров могут находиться внутри катера.

Крушение катера "Русалка" произошло на Дунае 30 мая. Катер столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд. На борту находились туристы из Южной Кореи и двое членов экипажа. Тела всех жертв, кроме четырех, уже найдены.

РБК-Украина сообщало, что капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером - 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

В Венгрии обнаружили еще 4 погибших при крушении катера на Дунае Число погибших при крушении катера в Будапеште приближается к 20
Новости Украины погибшиекрушениеВадим Троян
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