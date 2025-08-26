У Тростянці близько сотні мешканців залишилися без води через ракетну атаку РФ

"Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований", - розповів мер.

За його словами, для мешканців організували підвіз води.

Також у Тростянці внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Постраждалих немає. На місцях працюють необхідні служби, що надають допомогу мешканцям.