У Тростянці близько сотні мешканців залишилися без води через ракетну атаку РФ

У Тростянці Сумської області через ракетну атаку Росії 26 серпня повністю зруйновано водозабір. Близько сотні містян залишилися без водопостачання.
Як передає РБК-Україна, про це "Суспільному" повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.
"Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований", - розповів мер.
За його словами, для мешканців організували підвіз води.
Також у Тростянці внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Постраждалих немає. На місцях працюють необхідні служби, що надають допомогу мешканцям.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, російські війська атакували Шосткинську громаду Сумської області. В результаті пошкоджена цивільна інфраструктура, поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років.
Внаслідок ударів частина Шосткинської громади залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком. Також розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.