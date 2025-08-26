В Тростянце около сотни жителей остались без воды из-за ракетной атаки РФ

Обстрел Сумской области

Напомним, сегодня, 26 августа, российские войска атаковали Шосткинскую общину Сумской области. В результате повреждена гражданская инфраструктура, ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет.

В результате ударов часть Шосткинской громады осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью. Также развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.