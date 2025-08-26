В Тростянце около сотни жителей остались без воды из-за ракетной атаки РФ

В Тростянце Сумской области из-за ракетной атаки России 26 августа полностью разрушен водозабор. Около сотни горожан остались без водоснабжения.
Как передает РБК-Украина, об этом "Суспільному" сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.
"Водозабор за месяц-два не сделаешь. Полностью разрушен", - рассказал мэр.
По его словам, для жителей организовали подвоз воды.
Также в Тростянце в результате атаки РФ повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадавших нет. На местах работают необходимые службы, оказывающие помощь жителям.
Напомним, сегодня, 26 августа, российские войска атаковали Шосткинскую общину Сумской области. В результате повреждена гражданская инфраструктура, ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет.
В результате ударов часть Шосткинской громады осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью. Также развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.