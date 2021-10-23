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Тропический шторм Рик перерос в ураган: жителей Мексики предупредили о ливнях

Автор: Наталья Скороход

Тропический шторм Рик перерос в ураган у тихоокеанского побережья Мексики. Жителей предупредили об усилении стихии и ливнях, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган буде усиливаться и жителям следует соблюдать осторожность.

"Время наступления опасных условий может значительно измениться в зависимости от будущих прогнозов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Индии возросло число жертв от наводнений и оползней. Также несколько десятков человек пропали без вести.

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