Тропический шторм Рик перерос в ураган: жителей Мексики предупредили о ливнях

Тропический шторм Рик перерос в ураган у тихоокеанского побережья Мексики. Жителей предупредили об усилении стихии и ливнях, которые могут привести к наводнениям и оползням.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган буде усиливаться и жителям следует соблюдать осторожность.
"Время наступления опасных условий может значительно измениться в зависимости от будущих прогнозов", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Индии возросло число жертв от наводнений и оползней. Также несколько десятков человек пропали без вести.