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Тропічний шторм рік переріс у ураган: жителів Мексики попередили про зливи

Автор: Наталья Скороход

Тропічний шторм рік переріс у ураган біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Жителів попередили про посилення стихії та зливи, які можуть призвести до повеням і зсувам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний центр ураганів США повідомив, що ураган буде посилюватися і жителям слід дотримуватися обережності.

"Час настання небезпечних умов може значно змінитися в залежності від майбутніх прогнозів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Індії зросла кількість жертв від повеней і зсувів. Також кілька десятків людей зникли безвісти.

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