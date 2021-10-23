Тропічний шторм рік переріс у ураган: жителів Мексики попередили про зливи

Тропічний шторм рік переріс у ураган біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Жителів попередили про посилення стихії та зливи, які можуть призвести до повеням і зсувам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Національний центр ураганів США повідомив, що ураган буде посилюватися і жителям слід дотримуватися обережності.
"Час настання небезпечних умов може значно змінитися в залежності від майбутніх прогнозів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Індії зросла кількість жертв від повеней і зсувів. Також кілька десятків людей зникли безвісти.