ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Число жертв наводнений и оползней в Индии увеличилось вдвое

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 18:22
Число жертв наводнений и оползней в Индии увеличилось вдвое Фото: в Индии возросло число жертв наводнений и оползней (twitter.com/gdhint)
Автор: Валерия Полищук

В Индии увеличилось число жертв от наводнений и оползней, которые были вызваны сильными ливнями. По последним данным, в результате стихии погибли по меньшей мере 201 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В понедельник в Непале начались сильные дожди после того, как над северной Индией сформировалась система низкого давления, принесшая влагу из Бенгальского залива.

"По меньшей мере 70 человек погибли в северном индийском штате Уттаракханд, который также подвергся наводнению", - сообщил генеральный директор полиции Уттаракханда Ашок Кумар.

Больше всего пострадал округ Наинитал в Уттаракханде, на который приходится около половины погибших.

Большинство спасательных операций в Уттаракханде завершены, но продолжаются работы по спасению туристов из верхних районов штата, для чего были задействованы вертолеты. При этом в Непале спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате стихии погибли 100 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили