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Наводнения и оползни в Индии: число жертв превысило сотню

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Индия, Четверг 21 октября 2021 03:30
Наводнения и оползни в Индии: число жертв превысило сотню Фото: в Индии от наводнений и оползней погибло более 100 человек (twitter.com/oma_salam)
Автор: Наталья Скороход

В Индии возросло число жертв от наводнений и оползней, которые были вызваны сильными ливнями. Стихия забрала жизни более 100 человек, десятки людей пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что около 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде и столько же в Непале, еще десятки пропали без вести в обеих штатах.

В индийском штате Керала в результате наводнений погибли еще 39 человек.

"Еще шесть тел были обнаружены в среду в Уттаракханде, в результате чего число погибших в Гималайском штате, популярном среди туристов месте, увеличилось до 52", - говорится в сообщении.

Школы были закрыты, а религиозная и туристическая деятельность приостановлена. Правительство выделяет материальную помощь семьям каждой жертвы наводнения и тем, чьи дома были разрушены.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате стихии погибло более 40 человек.

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