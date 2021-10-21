Наводнения и оползни в Индии: число жертв превысило сотню

В Индии возросло число жертв от наводнений и оползней, которые были вызваны сильными ливнями. Стихия забрала жизни более 100 человек, десятки людей пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Сообщается, что о коло 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде и столько же в Непале, еще десятки пропали без вести в обеих штатах.

В индийском штате Керала в результате наводнений погибли еще 39 человек.

"Еще шесть тел были обнаружены в среду в Уттаракханде, в результате чего число погибших в Гималайском штате, популярном среди туристов месте, увеличилось до 52", - говорится в сообщении.