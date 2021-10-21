Наводнения и оползни в Индии: число жертв превысило сотню
В Индии возросло число жертв от наводнений и оползней, которые были вызваны сильными ливнями. Стихия забрала жизни более 100 человек, десятки людей пропали без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что около 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде и столько же в Непале, еще десятки пропали без вести в обеих штатах.
В индийском штате Керала в результате наводнений погибли еще 39 человек.
"Еще шесть тел были обнаружены в среду в Уттаракханде, в результате чего число погибших в Гималайском штате, популярном среди туристов месте, увеличилось до 52", - говорится в сообщении.
Школы были закрыты, а религиозная и туристическая деятельность приостановлена. Правительство выделяет материальную помощь семьям каждой жертвы наводнения и тем, чьи дома были разрушены.
Ранее сообщалось, что в Индии в результате стихии погибло более 40 человек.