Тропический шторм "Эльза" уже добрался до Кубы: ветер, ливень и волны больше метра

Отмечается, что вдоль южного побережья Карибского острова от сильного ветра ломятся пальмы, а ливень не прекращается ни на минуту.

Также отмечается, что на улицах совсем нет людей. Более 100 000 человек были эвакуированы на потенциальном пути урагана. Большинство жителей прячутся в домах родственников и друзей, но тысячи также были эвакуированы в правительственные убежища.

"Сильный ветер и волны в метр и более. Здесь никого нет. Все находятся в своих домах или убежищах, поскольку мы ожидаем, что ситуация ухудшится", - сообщил изданию Вильфредо Муньос Лопес, который сдает комнаты туристам на Кабо-Крус.

Местные синоптики предупреждают о сильных дождях в течение нескольких дней. Самые сильные из них ожидаются в центральной и западной Кубе.

"Шторм принесет на Кубу от 5 до 10 дюймов (от 13 до 25 см) дождя, а в некоторых местах выпадет до 15 дюймов (38 см)", - говорится в сообщении.

Такое количество осадков может привести значительным наводнениям и оползням.

Также прогнозируется, что южное побережье Кубы получит штормовой нагон высотой до 5 футов (1,5 м).

После Кубы следующей целью "Эльзы" станет Флоридский пролив. Шторм начнется в понедельник и пройдет около Флорида-Кис рано утром во вторник.