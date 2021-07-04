На Кубе эвакуировали 70 000 человек: ураган "Эльза" становится все ближе

На Кубе эвакуировали 70 00 человек в южном регионе острова. Власти опасаются, что тропический шторм "Эльза" может вызвать сильное наводнение после удара по нескольким островам Карибского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Кубинское правительство открыло убежища и предприняло шаги, чтобы защитить посевы сахарного тростника и какао перед ураганом. Большинство эвакуированных разошлись по домам к родственникам, а около 23 000 человек укрылись в государственных учреждениях. Около 400 человек, проживающих в горных районах, укрылись в пещерах, подготовленных к чрезвычайной ситуации.

В воскресенье утром Эльза находилась примерно в 50 милях (80 км) к северу от Кингстона, Ямайка, и двигалась с запада на северо-запад со скоростью 13 миль в час (20 км в час). По данным Национального центра ураганов в Майами, максимальная скорость ветра составляла около 60 миль в час (95 км / ч).

В центре сообщили, что ожидается, что шторм будет постепенно ослабевать по мере продвижения по Кубе в понедельник.

По данным Карибского агентства по чрезвычайным ситуациям, в результате шторма погиб один человек в Сент-Люсии. Также известно, что 15-летний мальчик и 75-летняя женщина погибли в субботу в Доминиканской Республике после того, как на них обрушились стены.