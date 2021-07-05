Тропічний шторм "Ельза" вже дістався до Куби: вітер, злива і хвилі більше метра

Тропічний шторм " Ельза" вже дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервну зливу і хвилі більше метра в східну частину країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відзначається, що уздовж південного узбережжя Карибського острова від сильного вітру ломляться пальми, а злива не припиняється ні на хвилину.
Також зазначається, що на вулицях зовсім немає людей. Понад 100 000 людей були евакуйовані на потенційному шляху урагану. Більшість жителів ховаються в будинках родичів і друзів, але тисячі також були евакуйовані в урядові притулки.
"Сильний вітер і хвилі в метр і більше. Тут нікого немає. Всі знаходяться в своїх будинках або притулках, оскільки ми очікуємо, що ситуація погіршиться", - повідомив виданню Вільфредо Муньос Лопес, який здає кімнати туристам на Кабо-Крус.
Місцеві синоптики попереджають про сильні дощі протягом декількох днів. Найсильніші з них очікуються в центральній і західній Кубі.
"Шторм принесе на Кубу від 5 до 10 дюймів (від 13 до 25 см) дощу, а в деяких місцях випаде до 15 дюймів (38 см)", - йдеться в повідомленні.
Така кількість опадів може призвести до значних повеней та зсувів.
Також прогнозується, що південне узбережжя Куби отримає штормовий нагін висотою до 5 футів (1,5 м).
Після Куби наступною метою "Ельзи" стане Флоридська протока. Шторм розпочнеться в понеділок і пройде близько Флорида-Кіс рано вранці у вівторок.
Нагадаємо, що на Кубі в очікуванні "Ельзи" евакуювали людей. Влада створила спеціальні умови і відправила людей в інші регіони до родичів.
Також повідомлялося, що шторм "Ельза" очікують у Флориді, де обвалився будинок. Наближення стихії змусило рятувальників терміново знести аварійну будівлю.