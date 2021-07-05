Многоэтажку в Майами снесут этой ночью: жителей предупредили, к чему готовиться

Разрушенную многоэтажку в Майами (штат Флорида, США) снесут уже этой ночью. Запланированный снос аварийного здания состоится сегодня, с 22:00 до 3:00 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News

Полиция призвала граждан, проживающих в районе ближайших улиц, оставаться дома и не выходить на улицу. Также людей просят не включать кондиционеры, чтобы избежать попадания пыли в помещения.

Мэр также посоветовал жителям близлежащих домов закрыть окна и включить рециркуляцию воздуха на случай попадания пыли от других осадков в результате сноса. Кроме пыли и мусора жителям района ничего не угрожает.

Решение о сносе здания ускорилось после сообщений о надвигающемся шторме "Эльза". Проблема в том, что шторм может разрушить аварийное здания, что осложнит поиски пропавших без вести.

"Поисково-спасательные группы продолжат свои операции вскоре после сноса", - отметила мэр города Даниэлла Левин Кава.

Она также добавила, что бригады работают над тем, чтобы выполнить как можно больше работы до прибытия "Эльзы".

Она также успокоила защитников и любителей животных, которые воспротивились сносу здания из-за того, что в многоэтажке могут все еще находиться домашние животные. По ее словам, спасатели трижды прочесали здание с целью поиска домашних питомцев, включая поиски в шкафах, под кроватями и во всех других местах.

"Последняя информация, которая у нас есть, заключается в том, что есть в здании не осталось животных", - сказала Левин Кава.