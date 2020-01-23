Троих россиян подозревают в Болгарии в попытке убийства "Новичком"

В Болгарии генеральная прокуратура подозревает трех россиян в попытке убийства владельца завода по изготовлению оружия Dunarit Емилиана Гебрева и еще двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.

По данным прокуратуры, россияне в период с 28 апреля 2015 по 4 мая 2015 года пытались убить Гебрева, его сына и бизнес-партнера неустановленным фосфорно-органическим веществом.

Отмечается, что правоохранители уже получили международный ордер на арест россиян с последующей экстрадицией в Болгарии.

Расследование было повторно открыто в конце 2018 года из-за подозрения использования вещества типа “Новичок”, который также был использован во время отравления Скрипачей в британском Солсбери.

Ранее прокуратура Софии (Болгария) опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал мужчина, который является подозреваемым в деле Скрипалей, и который вероятно причастен к отравлению болгарского предпринимателя Емилиана Гебрева.

Напомним, группа Bellingcat установила, что до Скрипалей этим веществом был отравлен болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. Также стало известно, что к отравлению и Гебрева, и Скрипалей может быть причастен еще один россиянин - Сергей Федотов. Он прибыл из Москвы в болгарский Бургас 24 апреля 2015 года. У него был билет на обратный рейс на 30 апреля из Софии в Москву, но на этот рейс он не пришел. Вместо этого поздно вечером 28 апреля Федотов появился в аэропорту Стамбула и в последнюю минуту купил билет до Москвы.

Несколькими часами ранее в этот день Эмилиан Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время внезапно заболели его сын и один из руководителей его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория университета Хельсинки установила, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом "Новичок".