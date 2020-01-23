Трьох росіян підозрюють у Болгарії в спробі вбивства "Новічком"

У Болгарії генеральна прокуратура підозрює трьох росіян за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Dunarit Еміліана Гебрева та ще двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.

За даними прокуратури, росіяни у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити Гебрева, його сина та бізнес-партнера невстановленою фосфорно-органічною речовиною.

Зазначається, що правоохоронці вже отримали міжнародний ордер на арешт росіян з подальшою їх екстрадицією до Болгарії.

Розслідування було повторно відкрито наприкінці 2018 року через підозру використання речовини типу “Новічок”, який також був використаний під час отруєння Скрипалів у британському Солсбері.

Раніше прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Еміліана Гебрева.

Нагадаємо, група Bellingcat встановила, що до Скрипалів цією речовиною був отруєний болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев. Також стало відомо, що до отруєння і Гебрева, і Скрипалів може бути причетний ще один росіянин - Сергій Федотов. Він прибув з Москви в болгарський Бургас 24 квітня 2015 року. У нього був квиток на зворотний рейс на 30 квітня з Софії до Москви, але на цей рейс він не прийшов. Замість цього пізно ввечері 28 квітня Федотов з'явився в аеропорту Стамбула і в останню хвилину купив квиток до Москви.

Декількома годинами раніше в цей день Еміліан Гебрев втратив свідомість на прийомі в Софії. Приблизно в цей же час раптово захворіли його син і один з керівників його компанії. Всіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

Лабораторія університету Гельсінкі встановила, що Гебрева намагалися вбити нервово-паралітичним речовиною "Новічок".