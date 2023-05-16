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Трохи похолодає. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні, назвавши регіони з дощем

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 07:00
Трохи похолодає. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні, назвавши регіони з дощем Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні, попередивши про невелике похолодання у Києві та півночі України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 травня, у Києві та півночі України трохи похолодає. У більшості регіонів дощі не очікуються, але опади все ж таки не обійдуть північ, Полтавську, Черкаську області та Приазов'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вівторок в Україні буде з невеликою свіжою родзинкою - очікується тимчасове зниження температури повітря у північній частині!" - розповіла вона.

За словами синоптика, якщо в більшості областей сьогодні максимальна денна температура становитиме +20...+26 градусів, то на півночі посвіжіє до +18...+22 градусів.

"Як бачите, це навіть похолоданням важко назвати, але воно все ж буде", - констатувала Діденко.

Опади в Україні

Сьогодні короткочасні локальні дощі пройдуть в західних областях, подекуди на півночі, у Полтавській, Черкаській областях та в Приазов'ї. На решті території України домінуватиме суха погода.

Вітер переважно південний та південно-східний, помірний, часом поривчастий.

Погода в Києві

У Києві сьогодні температура повітря знизиться до +20 градусів. Місцями можливий невеликий дощ та поривчастий вітер південно-східного походження.

Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

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