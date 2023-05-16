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Немного похолодает. Синоптик дала прогноз на сегодня, назвав регионы с дождем

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Украина, Вторник 16 мая 2023 07:00
Немного похолодает. Синоптик дала прогноз на сегодня, назвав регионы с дождем Фото: синоптик дала прогноз на сегодня, предупредив о небольшом похолодании в Киеве и севере Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 мая, в Киеве и севере Украины немного похолодает. В большинстве регионов дожди не ожидаются, но осадки все же не обойдут север, Полтавскую, Черкасскую области и Приазовье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Вторник в Украине будет с небольшой свежей изюминкой - ожидается временное снижение температуры воздуха в северной части!" - рассказала она.

По словам синоптика, если в большинстве областей сегодня максимальная дневная температура будет +20...+26 градусов, то на севере посвежеет до +18...+22 градусов.

"Как видите, это даже похолоданием сложно назвать, но оно все же будет", - констатировала Диденко.

Осадки в Украине

Сегодня кратковременные локальные дожди пройдут в западных областях, кое-где на севере, в Полтавской, Черкасской областях и в Приазовье. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

Ветер преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, подчас порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня температура воздуха снизится до +20 градусов. Местами возможен небольшой дождь и порывистый ветер юго-восточного происхождения.

Добавим, что также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.

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