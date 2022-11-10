Трохи холодніше та дощі. Синоптики розповіли, де чекати негоду в Україні завтра

У п'ятницю, 11 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Повітря вдень прогріється до +12 градусів не більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.
До того ж у південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла", - додають синоптики.
Як повідомлялось, похолодання прийде в Україну вже з наступного тижня.
Нагадаємо, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.
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