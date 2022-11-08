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Потеплішає, але ненадовго. Синоптик розповіла, коли прийдуть холоди

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 15:47
Потеплішає, але ненадовго. Синоптик розповіла, коли прийдуть холоди Фото: похолодання прийде в Україну наступного тижня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З середи, 9 листопада, в Україні потеплішає, без туманів не обійдеться, але буде сухо та сонячно. Водночас з наступного тижня вже прийде похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Із завтрашнього дня в усій Україні потепліє. 9 листопада температура повітря становитиме +10...+14 градусів, трохи нижче в східних областях, +7...+10 градусів", - розповіла синоптик.

За словами Діденко, південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості областей - дощів у середу не буде.

"Тумани - будуть. У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів. Та ще й без дощу", - додала вона.

Коли чекати холодів?

Синоптик прогнозує, що тепла погода потриває, а з наступного тижня "прийде логічне листопадове похолодання".

Як повідомлялось, у середу, 9 листопада, синоптики прогнозують сильні тумани. Очікується, що видимість буде не більше ніж 500 метрів.

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