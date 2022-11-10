Немного холоднее и дожди. Синоптики рассказали, где ждать непогоду в Украине завтра

В пятницу, 11 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +12 градусов не больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Ночью и утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

К тому же в южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и юго-восточных областях 0-5° тепла, днем 7-12° тепла", - добавляют синоптики.