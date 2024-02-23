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Трьох секунд достатньо. Прикордонники показали, як знищили "шахед" над Одеською областю

Фото: прикордонники показали, як знищили "шахед" над Одеською областю 23 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники показали, як знищили російський дрон під час масованої атаки РФ на Одеську область в ніч на п'ятницю, 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вогнева мобільна група моряків-прикордонників цієї ночі знищила ворожий "Shahed-131/136" у Одеській області", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, трьох секунд вистачило навіднику для влучного ураження цілі. 

Обстріл України 23 лютого

Російські війська в ніч проти 23 лютого влаштували чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Дніпро та Одеса. У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб, ще двоє людей можуть бути під завалами. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.

Загалом РФ атакувала Україну 31 дроном-камікадзе, 23 з яких було збито. Окрім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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