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Трех секунд достаточно. Пограничники показали, как уничтожили "шахед" над Одесской областью

Фото: пограничники показали, как уничтожили "шахед" над Одесской областью 23 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники показали, как уничтожили российский дрон во время массированной атаки РФ на Одесскую область в ночь на пятницу, 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Огневая мобильная группа моряков-пограничников этой ночью уничтожила вражеский "Shahed-131/136" в Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, трех секунд хватило наводчику для точного поражения цели.

Обстрел Украины 23 февраля

Российские войска в ночь на 23 февраля устроили очередную массированную атаку по Украине. В частности, под удар попали Днепр и Одесса. В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку пострадали 8 человек, еще двое людей могут быть под завалами. А в Одессе известно о трех погибших.

В общей сложности РФ атаковала Украину 31 дроном-камикадзе, 23 из которых были сбиты. Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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