UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла після атаки РФ

22:00 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: на Київщинні ввели екстренні відключення світла (Getty Images)

У трьох районах Київської області запровадили екстрені відключення світла через російську атаку на енергооб'єкти. На решті території регіону продовжують діяти стабілізаційні графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

За даними енергетиків, через пошкодження інфраструктури звичні графіки обмежень наразі не застосовуються у трьох районах області - Фастівському, Білоцерківському та Обухівському.

Водночас для жителів інших районів Київщини продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень.

Фахівці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та повернути електроенергію в оселі.

"Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми", - закликали в компанії.

Нагадаємо, що минулими вихідними ситуація в енергосистемі регіону вже загострювалася.

Зокрема, у суботу, 7 листопада, у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, через що стабілізаційні графіки тимчасово не діяли.

Вже наступного дня, у неділю, 8 листопада, аварійні знеструмлення торкнулися ще ширшої географії.

Тоді екстрені відключення світла ввели одразу у Києві, Київській області та Дніпрі, що також змусило енергетиків тимчасово скасувати звичні графіки обмежень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКГрафіки відключення світлаКиївська областьВійна в УкраїніЕнергетикиУкренергоРосійська Федерація