У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла після атаки РФ

За даними енергетиків, через пошкодження інфраструктури звичні графіки обмежень наразі не застосовуються у трьох районах області - Фастівському, Білоцерківському та Обухівському.

Водночас для жителів інших районів Київщини продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень.

Фахівці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та повернути електроенергію в оселі.

"Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми", - закликали в компанії.