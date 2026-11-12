У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла після атаки РФ

У трьох районах Київської області запровадили екстрені відключення світла через російську атаку на енергооб'єкти. На решті території регіону продовжують діяти стабілізаційні графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.
За даними енергетиків, через пошкодження інфраструктури звичні графіки обмежень наразі не застосовуються у трьох районах області - Фастівському, Білоцерківському та Обухівському.
Водночас для жителів інших районів Київщини продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень.
Фахівці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та повернути електроенергію в оселі.
"Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми", - закликали в компанії.
Нагадаємо, що минулими вихідними ситуація в енергосистемі регіону вже загострювалася.
Зокрема, у суботу, 7 листопада, у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, через що стабілізаційні графіки тимчасово не діяли.
Вже наступного дня, у неділю, 8 листопада, аварійні знеструмлення торкнулися ще ширшої географії.
Тоді екстрені відключення світла ввели одразу у Києві, Київській області та Дніпрі, що також змусило енергетиків тимчасово скасувати звичні графіки обмежень.