RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В трех районах Киевщины ввели экстренные отключения света после атаки РФ

22:00 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: на Киевщине ввели экстренные отключения света (Getty Images)

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения света из-за российской атаки на энергообъекты. На остальной территории региона продолжают действовать стабилизационные графики.

По данным энергетиков, из-за повреждения инфраструктуры привычные графики ограничений не применяются в трех районах области - Фастовском, Белоцерковском и Обуховском.

В то же время, для жителей других районов Киевщины продолжают действовать стабилизационные графики отключений.

Специалисты уже работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и вернуть электроэнергию в жилище.

"Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально бережно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы", - призвали в компании.

Напомним, что в минувшие выходные ситуация в энергосистеме региона уже обострялась.

В частности, в субботу, 7 ноября, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, из-за чего стабилизационные графики временно не действовали.

Уже на следующий день, в воскресенье, 8 ноября, аварийные обесточивания затронули еще более широкую географию.

Тогда экстренные отключения света ввели сразу в Киеве, Киевской области и Днепре, что заставило энергетиков временно отменить привычные графики ограничений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭКГрафики отключения светаКиевская областьВойна в УкраинеЭнергетикиУкрэнергоРоссийская Федерация