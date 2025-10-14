У трьох районах Києва частково зникло світло, - КМДА

Зазначається, що причиною є проблема на одному зі столичних енергообʼєктів, яка виникла через перенавантаження мережі.

В ДТЕК повідомили, що наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Через перебої з електропостачанням на окремих станціях столичного метро короткочасно знизилася напруга, система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала 1 хвилину.

Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв.