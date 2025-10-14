UA

У трьох районах Києва частково зникло світло, - КМДА

Фото: світло зникло через проблему на столичному енергообʼєкті (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва частково зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА в Telegram і ДТЕК в Telegram.

Зазначається, що причиною є проблема на одному зі столичних енергообʼєктів, яка виникла через перенавантаження мережі.

В ДТЕК повідомили, що наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Через перебої з електропостачанням на окремих станціях столичного метро короткочасно знизилася напруга, система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала 1 хвилину.

Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв.

Проблеми зі світлом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

За його словами, Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Спочатку росіяни концентрувався на областях, що розташовані ближче до українсько-російського кордону, а потім завдали ударів і по енергооб'єктах у Києві та області. Ці атаки залишили без світла сотні тисяч абонентів по всій країні.

Водночас в понеділок, 13 жовтня, у п'яти областях України вводили аварійні відключення світла.

Детальніше про те, як країна-агресорка змінила тактику ударів по енергооб'єктах України, - в матеріалі РБК-Україна.

