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У трьох парках у Києві сьогодні краще не гуляти: в чому причина

У деяких парках столиці радять не гуляти (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 25 вересня, мешканцям і гостям Києва радять утриматись від прогулянок у трьох столичних парках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП з утримання зелених насаджень Оболонського району у Facebook.

Де саме та чому гуляти не варто

Згідно з інформацією комунального підприємства, 25 вересня 2024 року в деяких парках Оболонського району столиці будуть проведені заходи з акарицидної обробки.

Йдеться про комплекс дій, спрямований на знищення кліщів і профілактику появи небезпечних комах за допомогою інсектоакарицидних засобів (дезінсектори використовують репелентні та інсектицидні засоби, які паралізують і відлякують шкідників).

З огляду на це, гуляти у середу не варто:

  • у парку культури та відпочинку "Пуща-Водиця"
  • у парку "Наталка"
  • у парку відпочинку на вулиці Бережанській, 10-20

"Фахівці працюватимуть з 8:00. Прохання обмежити перебування на вказаних об'єктах під час обробки територій. Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП з утримання зелених насаджень Оболонського району.

Повідомлення комунального підприємства (скриншот: facebook.com/obolonzelenbud)

Чим небезпечні кліщі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один укус кліща може спричинити катастрофічні наслідки для організму людини чи тварини.

Ці крихітні членистоногі з класу павукоподібних небезпечні тим, що переносять різні хвороби. Кліщі кусають свою жертву, присмоктуючись до тіла й випускаючи в рану слину. Місце укусу з часом починає свербіти, може почервоніти.

Наслідки занесених кліщами інфекцій бувають важкі, а про зараження інколи можна дізнатися лише за аналізами.

Сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень.

Читайте також, як захиститися від укусів кліщів.

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