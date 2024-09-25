У трьох парках у Києві сьогодні краще не гуляти: в чому причина

Де саме та чому гуляти не варто

Згідно з інформацією комунального підприємства, 25 вересня 2024 року в деяких парках Оболонського району столиці будуть проведені заходи з акарицидної обробки.

Йдеться про комплекс дій, спрямований на знищення кліщів і профілактику появи небезпечних комах за допомогою інсектоакарицидних засобів (дезінсектори використовують репелентні та інсектицидні засоби, які паралізують і відлякують шкідників).

З огляду на це, гуляти у середу не варто:

у парку культури та відпочинку "Пуща-Водиця"

у парку "Наталка"

у парку відпочинку на вулиці Бережанській, 10-20

"Фахівці працюватимуть з 8:00. Прохання обмежити перебування на вказаних об'єктах під час обробки територій. Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП з утримання зелених насаджень Оболонського району.

Повідомлення комунального підприємства (скриншот: facebook.com/obolonzelenbud)