В трех парках в Киеве сегодня лучше не гулять: в чем причина

Где именно и почему гулять не стоит

Согласно информации коммунального предприятия, 25 сентября 2024 года в некоторых парках Оболонского района столицы будут проведены мероприятия по акарицидной обработке.

Речь идет о комплексе действий, направленном на уничтожение клещей и профилактику появления опасных насекомых с помощью инсектоакарицидных средств (дезинсекторы используют репеллентные и инсектицидные средства, которые парализуют и отпугивают вредителей).

Учитывая это, гулять в среду не стоит:

в парке культуры и отдыха "Пуща-Водица"

в парке "Наталка"

в парке отдыха по улице Бережанской, 10-20

"Специалисты будут работать с 8:00. Просьба ограничить пребывание на указанных объектах во время обработки территорий. Спасибо за понимание", - подытожили в КП по содержанию зеленых насаждений Оболонского района.

Сообщение коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/obolonzelenbud)