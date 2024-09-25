У трьох парках у Києві сьогодні краще не гуляти: в чому причина
У середу, 25 вересня, мешканцям і гостям Києва радять утриматись від прогулянок у трьох столичних парках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП з утримання зелених насаджень Оболонського району у Facebook.
Де саме та чому гуляти не варто
Згідно з інформацією комунального підприємства, 25 вересня 2024 року в деяких парках Оболонського району столиці будуть проведені заходи з акарицидної обробки.
Йдеться про комплекс дій, спрямований на знищення кліщів і профілактику появи небезпечних комах за допомогою інсектоакарицидних засобів (дезінсектори використовують репелентні та інсектицидні засоби, які паралізують і відлякують шкідників).
З огляду на це, гуляти у середу не варто:
- у парку культури та відпочинку "Пуща-Водиця"
- у парку "Наталка"
- у парку відпочинку на вулиці Бережанській, 10-20
"Фахівці працюватимуть з 8:00. Прохання обмежити перебування на вказаних об'єктах під час обробки територій. Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП з утримання зелених насаджень Оболонського району.
Повідомлення комунального підприємства (скриншот: facebook.com/obolonzelenbud)
Чим небезпечні кліщі
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один укус кліща може спричинити катастрофічні наслідки для організму людини чи тварини.
Ці крихітні членистоногі з класу павукоподібних небезпечні тим, що переносять різні хвороби. Кліщі кусають свою жертву, присмоктуючись до тіла й випускаючи в рану слину. Місце укусу з часом починає свербіти, може почервоніти.
Наслідки занесених кліщами інфекцій бувають важкі, а про зараження інколи можна дізнатися лише за аналізами.
Сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень.
Читайте також, як захиститися від укусів кліщів.
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