В трех парках в Киеве сегодня лучше не гулять: в чем причина

В некоторых парках столицы советуют не гулять (фото: Getty Images)

В среду, 25 сентября, жителям и гостям Киева советуют воздержаться от прогулок в трех столичных парках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП по содержанию зеленых насаждений Оболонского района в Facebook.

Где именно и почему гулять не стоит Согласно информации коммунального предприятия, 25 сентября 2024 года в некоторых парках Оболонского района столицы будут проведены мероприятия по акарицидной обработке. Речь идет о комплексе действий, направленном на уничтожение клещей и профилактику появления опасных насекомых с помощью инсектоакарицидных средств (дезинсекторы используют репеллентные и инсектицидные средства, которые парализуют и отпугивают вредителей). Учитывая это, гулять в среду не стоит: в парке культуры и отдыха "Пуща-Водица"

в парке "Наталка"

в парке отдыха по улице Бережанской, 10-20 "Специалисты будут работать с 8:00. Просьба ограничить пребывание на указанных объектах во время обработки территорий. Спасибо за понимание", - подытожили в КП по содержанию зеленых насаждений Оболонского района. Сообщение коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/obolonzelenbud)