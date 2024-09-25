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В трех парках в Киеве сегодня лучше не гулять: в чем причина

Среда 25 сентября 2024 10:30
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В трех парках в Киеве сегодня лучше не гулять: в чем причина В некоторых парках столицы советуют не гулять (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 25 сентября, жителям и гостям Киева советуют воздержаться от прогулок в трех столичных парках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП по содержанию зеленых насаждений Оболонского района в Facebook.

Где именно и почему гулять не стоит

Согласно информации коммунального предприятия, 25 сентября 2024 года в некоторых парках Оболонского района столицы будут проведены мероприятия по акарицидной обработке.

Речь идет о комплексе действий, направленном на уничтожение клещей и профилактику появления опасных насекомых с помощью инсектоакарицидных средств (дезинсекторы используют репеллентные и инсектицидные средства, которые парализуют и отпугивают вредителей).

Учитывая это, гулять в среду не стоит:

  • в парке культуры и отдыха "Пуща-Водица"
  • в парке "Наталка"
  • в парке отдыха по улице Бережанской, 10-20

"Специалисты будут работать с 8:00. Просьба ограничить пребывание на указанных объектах во время обработки территорий. Спасибо за понимание", - подытожили в КП по содержанию зеленых насаждений Оболонского района.

В трех парках в Киеве сегодня лучше не гулять: в чем причина

Сообщение коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/obolonzelenbud)

Чем опасны клещи

Напомним, ранее мы рассказывали, что один укус клеща может повлечь за собой катастрофические последствия для организма человека или животного.

Эти крохотные членистоногие из класса паукообразных опасны тем, что переносят разные болезни. Клещи кусают свою жертву, присасываясь к телу и выпуская в рану слюну. Место укуса со временем начинает чесаться, может покраснеть.

Последствия занесенных клещами инфекций бывают тяжелые, а о заражении иногда можно узнать только по анализу.

Сезон активности клещей длится до конца осени, а пик приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь.

Читайте также, как защититься от укусов клещей.

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