В трьох областях України ввели екстрені відключення світла

За даними ДТЕК, 24 січня "Укренерго" надало обмеження споживання для Дніпропетровської області на рівні 1192 МВт на день та 1162 МВт на ніч.

"Наразі в області споживання електроенергії суттєво перевищує наданий ліміт, тож диспетчером НЕК в Дніпропетровській області запроваджуються аварійні відключення на 150 МВт", - заявили в компанії.

В ДТЕК пояснили, що при таких обмеженнях виконання графіків неможливе, оскільки не вистачає доступної потужності, щоб забезпечити клієнтів світлом в передбачені графіком години.

"Запоріжжяобленерго" заявило, що через перевищення дозволеного ліміту енергоспоживання по Запорізькій області за розпорядженням диспетчерської служби "Укренерго" вводяться додаткові та спеціальні графіки аварійних стабілізаційних відключень електроенергії.

За попередніми даними додаткові графіки аварійних відключень діятимуть в Запорізькій області до 23:59.

"Укладені на сьогодні графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Щойно рівень енергоспоживання нормалізується, ми повернемося до погодинних відключень", - додали в "Запоріжжяобленерго".

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив, що графіки аварійних відключень діятимуть у Львівській області.

"Такі відключення ввели оперативно, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Графік погодинних відключень, про який я повідомляв раніше, наразі не діє", - сказав Козицький в своєму Telegram-каналі.