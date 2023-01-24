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В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

Фото: в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 января, из-за превышения объемов потребления в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления двух облэнерго и Львовской ОВА.

По данным ДТЭК, 24 января "Укрэнерго" предоставило ограничение потребления для Днепропетровской области на уровне 1192 МВт в день и 1162 МВт на ночь.

"В настоящее время в области потребления электроэнергии существенно превышает предоставленный лимит, поэтому диспетчером НЭК в Днепропетровской области вводятся аварийные отключения на 150 МВт", - заявили в компании.

В ДТЭК объяснили, что при таких ограничениях выполнение графиков невозможно, поскольку не хватает доступной мощности, чтобы обеспечить клиентов светом в предусмотренные графиком часы.

"Запорожьеоблэнерго" заявило, что из-за превышения разрешенного лимита энергопотребления по Запорожской области по распоряжению диспетчерской службы "Укрэнерго" вводятся дополнительные и специальные графики аварийных стабилизационных отключений электроэнергии.

По предварительным данным, дополнительные графики аварийных отключений будут действовать в Запорожской области до 23:59.

"Заключенные на сегодня графики почасовых отключений временно не действуют. Как только уровень энергопотребления нормализуется, мы вернемся к почасовым отключениям", - добавили в "Запорожьеоблэнерго".

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил, что графики аварийных отключений будут действовать во Львовской области.

"Такие отключения ввели оперативно, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме. График почасовых отключений, о котором я сообщал ранее, пока не действует", - сказал Козицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что 24 января в Черкасской области планировалось не отключать свет, чтобы измерить почасовую электрическую нагрузку.

Однако из-за дефицита мощности "Укрэнерго" отменило день без отключений света в Черкасской области.

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