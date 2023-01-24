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"Укренерго" скасувало день без відключень світла в Черкаській області

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Черкаська область, Вівторок 24 січня 2023 00:15
"Укренерго" скасувало день без відключень світла в Черкаській області
Автор: Антон Малиновський

В Черкаській області скасували запланований на 24 січня день без відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публіцкацію очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

За розпорядженням "Укренерго" через дефіцит потужності перенесли день для вимірювання споживання електроенергії, в який планувалося не вимикати світло. Тому в цей день по області діятимуть червоні графіки відключень.

"Якщо будемо вкладатися в ліміти потужності, то проміжки з електроенергією триватимуть довше впродовж всієї доби. Уночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується", - написав Табурець.

Про нову дату дня без відключень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що 24 січня у Черкаській області планувалося не відключати світло, щоб виміряти погодинне електричне навантаження.

Також ми писали, що 23 січня вранці у п'яти областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

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