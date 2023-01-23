ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Черкаській області завтра не планують відключати світло: названо причину

Новость на русском →
Черкаси, Понеділок 23 січня 2023 21:46
У Черкаській області завтра не планують відключати світло: названо причину Ілюстративне фото: e Черкаській області завтра не планують відключати світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 24 січня, у Черкаській області не відключатимуть світло, оскільки у регіоні планують виміряти погодинне електричне навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

"24 січня з 00:00 до 24:00 (всю добу) по Черкаській області відключень електроенергії не планується. Це пов'язано з режимними вимірами погодинного активного електричного навантаження. Їх будуть проводити за розпорядженням Міністерства енергетики України в усіх областях", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що такі заходи необхідні для того, щоб отримати об'єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу у кожному регіоні країни. Інформація стане основою для перегляду лімітів споживання у кожній області.

"У разі нестабільної роботи об'єднаної енергосистеми країни або загрози ракетного обстрілу можуть бути застосовані аварійні відключення", - додав Табурець.

Також день без відключень світла 24 січня планували і в Івано-Франківській області, але його перенесли через дефіцит потужності в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львівській області було запроваджено спеціальний графік аварійних відключень світла.

Також ми писали, що сьогодні, 23 січня, вранці у п'яти областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вимкнення світла Електроенергія Черкасская область
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни