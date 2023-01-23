У Черкаській області завтра не планують відключати світло: названо причину
У вівторок, 24 січня, у Черкаській області не відключатимуть світло, оскільки у регіоні планують виміряти погодинне електричне навантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.
"24 січня з 00:00 до 24:00 (всю добу) по Черкаській області відключень електроенергії не планується. Це пов'язано з режимними вимірами погодинного активного електричного навантаження. Їх будуть проводити за розпорядженням Міністерства енергетики України в усіх областях", - розповів голова ОВА.
Він зазначив, що такі заходи необхідні для того, щоб отримати об'єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу у кожному регіоні країни. Інформація стане основою для перегляду лімітів споживання у кожній області.
"У разі нестабільної роботи об'єднаної енергосистеми країни або загрози ракетного обстрілу можуть бути застосовані аварійні відключення", - додав Табурець.
Також день без відключень світла 24 січня планували і в Івано-Франківській області, але його перенесли через дефіцит потужності в енергосистемі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львівській області було запроваджено спеціальний графік аварійних відключень світла.
Також ми писали, що сьогодні, 23 січня, вранці у п'яти областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
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