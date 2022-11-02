У трьох областях обмежать електропостачання: список

Список областей

За даними "Укренерго", йдеться про такі області:

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Кіровоградську.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аварійні відключення світла запровадили у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Додамо, що у деяких областях України запровадили погодинні відключення світла. Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

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