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Три області потрапили під аварійні відключення світла: список

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Київ, Середа 02 листопада 2022 11:48
Три області потрапили під аварійні відключення світла: список Фото: три області потрапили під аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла. Причиною тому стало те, що погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Список областей

За даними "Укренерго", мова йде про такі області:

  • Сумську,
  • Харківську,
  • Полтавську.

"​​На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено", - пояснили в прес-службі.

Як пояснили в "Укренерго", тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Полтавська область почала аварійні відключення

Відповідну заяву опублікував голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Через напружену ситуацію в енергосистемі "Укренерго" застосувало аварійні відключення в кількох областях України. Це стосується і Полтавщини. Як повідомили в "Полтаваобленерго", з 10:46 в області почалися аварійні відключення світла. Дія графіку погодинного відключення тимчасово припинена", - написав він.

Нагадаємо, що в деяких областях України запровадили погодинні відключення світла. Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

Тим часом у Київській області ще з понеділка через чергові ворожі ракетні удари без світла залишаються 16 тисяч домівок.

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Укренерго Сумська область Полтавская область харков
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