В трех областях ограничат электроснабжение: список

В трех областях Украины ввели ограничения на подачу электроэнергии. Причиной тому стала нагрузка на сети из-за российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
По данным "Укрэнерго", речь идет о таких областях:
"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее аварийные отключения света ввели в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Добавим, что в некоторых областях Украины ввели почасовые отключения света. Со списком можно ознакомиться по ссылке.
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