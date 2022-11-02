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У трьох областях обмежать електропостачання: список

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Середа 02 листопада 2022 23:42
У трьох областях обмежать електропостачання: список Фото: У трьох областях обмежать електропостачання (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У трьох областях України запровадили обмеження на подачу електроенергії. Причиною цього стало навантаження на мережі через російські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Список областей

За даними "Укренерго", йдеться про такі області:

  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Кіровоградську.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аварійні відключення світла запровадили у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Додамо, що у деяких областях України запровадили погодинні відключення світла. Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

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