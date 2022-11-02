В трех областях ограничат электроснабжение: список

В трех областях Украины ввели ограничения на подачу электроэнергии. Причиной тому стала нагрузка на сети из-за российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Список областей

По данным "Укрэнерго", речь идет о таких областях:

Днепропетровской,

Запорожской,

Кировоградской.

"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аварийные отключения света ввели в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Добавим, что в некоторых областях Украины ввели почасовые отключения света. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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