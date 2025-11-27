UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У трьох областях аварійно вимикають світло: в чому причина

Ілюстративне фото: блекаут в трьох областях (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ракетні та дронові удари змусили запровадити аварійні відключення у трьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укренерго в Telegram-каналі.

Систематичні удари росіян по електростанціям та лініях передачі в Україні спричиняє час від часу перевантаження енергосистеми держави. Через це енергетики змушені застосовувати аварійні відключення для стабілізації ситуації.

Так, 27 листопада в Укрненерго повідомили, що у Сумській, Харківській та Полтавській областях необхідно ввести аварійні відключення через наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - сказано в офіційному повідомленні.

Мешканців цих областей закликають стежити за актуальними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу - обленерго, адже залежно від стану енергетичних об’єктів та надзвичайних обставин, ситуація може змінитись.

Енергетики повідомляють, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації енергосистеми.

 

Удари по енергооб’єктах в Україні

Нагадаємо, що в четвер, 27 листопада, по всій Україні застосовуються обмеження у споживанні електроенергії через наслідки масштабних російських атак на енергетичні об’єкти, що призвели до пошкодження ліній та локальних відключень.

Ще б пак, у ніч з 7 на 8 листопада 2025 року ворог здійснив одну з наймасштабніших ракетно‑дронових атак на енергетичну інфраструктуру України. Було уражено теплові електростанції, підстанції, мережі постачання струму та газові об’єкти.

Раніше РБК-Україна писало, що, за даними Міненерго, головною проблемою енергосистеми є не нестача електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами через масовані російські удари по лініях передачі й трансформаторах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світлаУкренерго