У трьох областях аварійно вимикають світло: в чому причина

Ракетні та дронові удари змусили запровадити аварійні відключення у трьох областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укренерго в Telegram-каналі.
Систематичні удари росіян по електростанціям та лініях передачі в Україні спричиняє час від часу перевантаження енергосистеми держави. Через це енергетики змушені застосовувати аварійні відключення для стабілізації ситуації.
Так, 27 листопада в Укрненерго повідомили, що у Сумській, Харківській та Полтавській областях необхідно ввести аварійні відключення через наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - сказано в офіційному повідомленні.
Мешканців цих областей закликають стежити за актуальними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу - обленерго, адже залежно від стану енергетичних об’єктів та надзвичайних обставин, ситуація може змінитись.
Енергетики повідомляють, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації енергосистеми.
Нагадаємо, що в четвер, 27 листопада, по всій Україні застосовуються обмеження у споживанні електроенергії через наслідки масштабних російських атак на енергетичні об’єкти, що призвели до пошкодження ліній та локальних відключень.
Ще б пак, у ніч з 7 на 8 листопада 2025 року ворог здійснив одну з наймасштабніших ракетно‑дронових атак на енергетичну інфраструктуру України. Було уражено теплові електростанції, підстанції, мережі постачання струму та газові об’єкти.
Раніше РБК-Україна писало, що, за даними Міненерго, головною проблемою енергосистеми є не нестача електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами через масовані російські удари по лініях передачі й трансформаторах.