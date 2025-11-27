У трьох областях аварійно вимикають світло: в чому причина

Систематичні удари росіян по електростанціям та лініях передачі в Україні спричиняє час від часу перевантаження енергосистеми держави. Через це енергетики змушені застосовувати аварійні відключення для стабілізації ситуації.

Так, 27 листопада в Укрненерго повідомили, що у Сумській, Харківській та Полтавській областях необхідно ввести аварійні відключення через наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - сказано в офіційному повідомленні.

Мешканців цих областей закликають стежити за актуальними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу - обленерго, адже залежно від стану енергетичних об’єктів та надзвичайних обставин, ситуація може змінитись.

Енергетики повідомляють, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації енергосистеми.