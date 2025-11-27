В трех областях аварийно выключают свет: в чем причина

Систематические удары россиян по электростанциям и линиям передачи в Украине вызывает время от времени перегрузки энергосистемы государства. Поэтому энергетики вынуждены применять аварийные отключения для стабилизации ситуации.

Так, 27 ноября в Укрненерго сообщили, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях необходимо ввести аварийные отключения из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания - пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - сказано в официальном сообщении.

Жителей этих областей призывают следить за актуальными сообщениями на страницах операторов системы распределения - облэнерго, ведь в зависимости от состояния энергетических объектов и чрезвычайных обстоятельств, ситуация может измениться.

Энергетики сообщают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации энергосистемы.