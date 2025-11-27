RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В трех областях аварийно выключают свет: в чем причина

Иллюстративное фото: блэкаут в трех областях (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ракетные и дроновые удары заставили ввести аварийные отключения в трех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрэнерго в Telegram-канале.

Систематические удары россиян по электростанциям и линиям передачи в Украине вызывает время от времени перегрузки энергосистемы государства. Поэтому энергетики вынуждены применять аварийные отключения для стабилизации ситуации.

Так, 27 ноября в Укрненерго сообщили, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях необходимо ввести аварийные отключения из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания - пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - сказано в официальном сообщении.

Жителей этих областей призывают следить за актуальными сообщениями на страницах операторов системы распределения - облэнерго, ведь в зависимости от состояния энергетических объектов и чрезвычайных обстоятельств, ситуация может измениться.

Энергетики сообщают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации энергосистемы.

 

 

Удары по энергообъектам в Украине

Напомним, что в четверг, 27 ноября, по всей Украине применяются ограничения в потреблении электроэнергии из-за последствий масштабных российских атак на энергетические объекты, которые привели к повреждению линий и локальным отключениям.

Еще бы, в ночь с 7 на 8 ноября 2025 года враг совершил одну из самых масштабных ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Были поражены тепловые электростанции, подстанции, сети поставки тока и газовые объекты.

Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами из-за массированных российских ударов по линиям передачи и трансформаторам.

