Трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" призначать найближчими днями

"Шорт-лист вже готовий. Він днями буде розглянутий номінаційним комітетом і переданий уряду для призначення", – сказав співрозмовник видання.

За інформацією РБК-Україна, список претендентів на входження до складу наглядової ради "Укренерго" в якості незалежних членів складається з 9 осіб. Усі вони іноземні громадяни, хоч у конкурсі брали участь і представники України, зокрема колишні керівники великих енергокомпаній.

"У фінал вийшли лише іноземці. З них Кабмін має призначити трьох незалежних членів наглядової ради компанії", – зазначив співрозмовник.

Джерела видання, знайомі з персональним складом кандидатів, сказали, що в основному вони є гідними професіоналами високого рівня.