Трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" призначать найближчими днями

Трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" можуть призначити найближчими днями – шорт-лист кандидатів уже складено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з проведенням конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради компанії.
"Шорт-лист вже готовий. Він днями буде розглянутий номінаційним комітетом і переданий уряду для призначення", – сказав співрозмовник видання.
За інформацією РБК-Україна, список претендентів на входження до складу наглядової ради "Укренерго" в якості незалежних членів складається з 9 осіб. Усі вони іноземні громадяни, хоч у конкурсі брали участь і представники України, зокрема колишні керівники великих енергокомпаній.
"У фінал вийшли лише іноземці. З них Кабмін має призначити трьох незалежних членів наглядової ради компанії", – зазначив співрозмовник.
Джерела видання, знайомі з персональним складом кандидатів, сказали, що в основному вони є гідними професіоналами високого рівня.
Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Володимир Кудрицький залишив посаду голови НЕК "Укренерго". Після цього два незалежні члени наглядової ради оператора виступили із заявою, що звільнення має нібито політичний підтекст, і заявили про відставку.
Наглядова рада "Укренерго" складається з 7 осіб. Троє представників держави – Юрій Токарський, Михайло Ільницький, Юрій Бойко – продовжують працювати у НР.
Із чотирьох незалежних членів Деян Остоїч був виключений зі складу НР у 2022 році, Педер Андреасен, Даніель Доббені подали у відставку після звільнення Кудрицького. Повноваження Романа Піонковського закінчуються 9 грудня, і новий незалежний член наглядової ради замість нього також має бути призначений за результатами конкурсу.
Європейське енергетичне співтовариство висловилося за необхідність призначити всіх чотирьох незалежних членів НР “Укренерго” до 9 грудня. МВФ вніс призначення НР компанії до кінця року до переліку структурних маяків для продовження програми фінансування України EFF.