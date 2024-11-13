UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" призначать найближчими днями

Наглядову раду "Укренерго" призначать найближчими днями (фото: "Укренерго")
Автор: Юрій Дощатов

Трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" можуть призначити найближчими днями – шорт-лист кандидатів уже складено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з проведенням конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради компанії.

"Шорт-лист вже готовий. Він днями буде розглянутий номінаційним комітетом і переданий уряду для призначення", – сказав співрозмовник видання.

За інформацією РБК-Україна, список претендентів на входження до складу наглядової ради "Укренерго" в якості незалежних членів складається з 9 осіб. Усі вони іноземні громадяни, хоч у конкурсі брали участь і представники України, зокрема колишні керівники великих енергокомпаній.

"У фінал вийшли лише іноземці. З них Кабмін має призначити трьох незалежних членів наглядової ради компанії", – зазначив співрозмовник.

Джерела видання, знайомі з персональним складом кандидатів, сказали, що в основному вони є гідними професіоналами високого рівня.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Володимир Кудрицький залишив посаду голови НЕК "Укренерго". Після цього два незалежні члени наглядової ради оператора виступили із заявою, що звільнення має нібито політичний підтекст, і заявили про відставку.

Наглядова рада "Укренерго" складається з 7 осіб. Троє представників держави – Юрій Токарський, Михайло Ільницький, Юрій Бойко – продовжують працювати у НР.

Із чотирьох незалежних членів Деян Остоїч був виключений зі складу НР у 2022 році, Педер Андреасен, Даніель Доббені подали у відставку після звільнення Кудрицького. Повноваження Романа Піонковського закінчуються 9 грудня, і новий незалежний член наглядової ради замість нього також має бути призначений за результатами конкурсу.

Європейське енергетичне співтовариство висловилося за необхідність призначити всіх чотирьох незалежних членів НР “Укренерго” до 9 грудня. МВФ вніс призначення НР компанії до кінця року до переліку структурних маяків для продовження програми фінансування України EFF.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго