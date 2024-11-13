Троих независимых членов набсовета "Укрэнерго" назначат в ближайшие дни

"Шорт-лист уже готов. Он на днях будет рассмотрен номинационным комитетом и передан правительству для назначения", – сказал собеседник издания.

По информации РБК-Украина, список претендентов на вхождение в состав набсовета "Укрэнерго" в качестве независимых членов состоит из 9 человек. Все они иностранные граждане, хотя в конкурсе принимали участие и представители Украины, в том числе бывшие руководители крупных энергокомпаний.

"В финал вышли только иностранцы. Из них Кабмин должен будет назначить трех независимых членов набсовета компании", – отметил собеседник.

Источники издания, знакомые с персональным составом кандидатов, сказали, что в основном они являются достойными профессионалами высокого уровня.