На трьох напрямках фронту зруйновані позиції ЗСУ внаслідок штурмів росіян

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Петропавлівки, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, а на Лиманському напрямку штурмував позиції в районах Першотравневого, Греківки, Тернів та в Макіївці.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Також на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та в Торецьку. Деякі українські позиції були зруйновані внаслідок штурмових дій та вогню ворога.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.