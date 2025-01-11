RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

На трех направлениях фронта разрушены позиции ВСУ в результате штурмов россиян

Фото: россияне разрушили некоторые позиции ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в результате штурмов разрушили некоторые позиции Сил обороны Украины. Разрушение позиций зафиксировано на трех направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Петропавловки, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая, а на Лиманском направлении штурмовал позиции в районах Первомайского, Грековки, Тернов и в Макеевке.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - заявили в ОСУВ "Хортица".

Также на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечино и в Торецке. Некоторые украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и огня врага.

"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.

 

 

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. Больше всего боевых столкновений произошло в районе Покровска, Курахово и в Курской области.

В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Силы обороны сообщали о разрушении некоторых позиций.

Также известно, что враг избегает городских боев в Покровске. Несмотря на тяжелые бои, в городе остается более 7 тысяч жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКупянскЧасов ЯрТорецкВойна в Украине