На трех направлениях фронта разрушены позиции ВСУ в результате штурмов россиян

Как отмечается, на Купянском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Петропавловки, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая, а на Лиманском направлении штурмовал позиции в районах Первомайского, Грековки, Тернов и в Макеевке.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - заявили в ОСУВ "Хортица".

Также на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечино и в Торецке. Некоторые украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и огня врага.

"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.