Кількість атак значно збільшилась. Яка ситуація на фронті на ранок

За добу, 10 січня, росіяни влаштували 213 атак на фронті в УКраїні. Третина з них - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Противник здійснив 386 артилерійських обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з минулої доби бойових зіткнень не відбулось.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 32 боєзіткнення в районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції українських військ, успіху не мав.

На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Окупанти наступали в районах населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне.

"На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

За добу, 10 січня, втрати РФ склали 1570 військових. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 74 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

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