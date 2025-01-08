Армія РФ зруйнувала деякі позиції українських військ у Часовому Яру та Торецьку
Російські окупаційні війська штурмували позиції українських сил у Часовому Яру та Торецьку. Загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" в Telegram.
Як зазначають Сили оборони України, на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація на фронті
Росія продовжує наступальні дії на сході України. Росіяни тиснуть на кількох напрямках фронту, намагаючись прорвати оборони Сил оборони України.
Міста Часів Яр, Торецьк та Курахове наразі є одними з головним точок оборони. Також активні бої точаться на Покровському напрямку. Українські військові зазначають, що окупанти уникають міських боїв у Покровську і хочуть обійти місто.
Крім того, Сили оборони України активізували бойові дії у Курській області після п'яти місяців операції. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.