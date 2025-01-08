Армія РФ зруйнувала деякі позиції українських військ у Часовому Яру та Торецьку

Фото: ворог знищив деякі позиції ЗСУ у Часовому Яру та Торецьку (Getty Images)

Російські окупаційні війська штурмували позиції українських сил у Часовому Яру та Торецьку. Загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" в Telegram.

Як зазначають Сили оборони України, на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. "Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні. скриншот deepstatemap.live