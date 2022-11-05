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До трьох градусів морозу та дощі. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Субота 05 листопада 2022 12:58
До трьох градусів морозу та дощі. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на неділю (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 6 жовтня, суттєво похолодає. При цьому дощі варто чекати в деяких регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"Неділя в Україні очікується холоднішою. Вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4+9 градусів. Тепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9...+14 градусів, у Криму до +16 градусів", - розповіла синоптик.

За її словами, дощі пройдуть у західних областях, у Вінницькій, Житомирській, ввечері дійдуть до Київської областей.

"На решті території України - без опадів", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві завтра холодно та вогко, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря 6-го листопада +7...+9 градусів максимально.

"На наступному тижні погода істотно не зміниться, навіть трохи потепліє", - прогнозує синоптик.

Як повідомлялось, Київ зранку накрив густий туман. Синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.

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